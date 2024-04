Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 58,80 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 58,80 USD. Bei 58,80 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,99 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 312.310 Aktien.

Bei 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 10,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 12,33 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,22 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,84 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 13.02.2024. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 USD in den Büchern gestanden. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.948,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.195,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 30.04.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 29.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Verluste in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Montagshandels fester