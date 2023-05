Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Freitagnachmittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 58,72 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 63,87 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 63,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 63,81 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,86 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 236.169 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,38 USD) erklomm das Papier am 17.05.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,92 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2022 bei 54,02 USD. Mit einem Kursverlust von 15,43 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 24.04.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 USD gegenüber 0,64 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.959,00 USD im Vergleich zu 10.502,00 USD im Vorjahresquartal.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

