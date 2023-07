Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 59,51 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 59,51 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 59,54 USD. Bei 59,49 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 37.538 Coca-Cola-Aktien.

Am 20.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,45 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,06 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 9,16 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 68,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 24.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,64 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10.959,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.502,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Coca-Cola am 26.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

