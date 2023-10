Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola kommt am Mittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Mit einem Kurs von 50,59 EUR zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:03 Uhr die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 50,59 EUR. Bei 50,67 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 50,51 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,61 EUR. Bisher wurden heute 26.146 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,40 EUR) erklomm das Papier am 31.10.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 49,05 EUR. Abschläge von 3,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 26.07.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.966,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.302,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 24.10.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 22.10.2024.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag im Minus

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich mittags schwächer

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone