So entwickelt sich Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

12.10.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 53,08 USD.

Werbung

Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 53,08 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 52,97 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 53,71 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 455.548 Coca-Cola-Aktien umgesetzt. Bei 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 22,44 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 51,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,67 USD. Coca-Cola veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,70 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.966,00 USD im Vergleich zu 11.302,00 USD im Vorjahresquartal. Am 24.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag im Minus Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich mittags schwächer Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com