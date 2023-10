Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Coca-Cola

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Der Coca-Cola-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 53,72 USD.

Das Papier von Coca-Cola gab in der AMEX-Sitzung ab. Um 22:15 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 53,72 USD abwärts. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 53,04 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,21 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.401 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 20,75 Prozent wieder erreichen. Bei 51,56 USD fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,67 USD aus.

Am 26.07.2023 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.966,00 USD – ein Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.302,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

