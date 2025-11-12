Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 71,61 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Coca-Cola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 71,61 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,79 USD zu. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,45 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 376.275 Coca-Cola-Aktien.

Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,35 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Coca-Cola ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 12,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,89 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,67 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Coca-Cola am 17.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

