Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Der Coca-Cola-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 54,56 EUR.

Um 11:55 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 54,56 EUR ab. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,51 EUR nach. Bei 54,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.619 Coca-Cola-Aktien.

Am 13.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 60,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 10,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,80 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.953,00 USD gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coca-Cola am 15.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

