Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 59,24 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 59,24 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 59,20 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 379.580 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,80 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,69 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11.953,00 USD gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 15.02.2024 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie.

