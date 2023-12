Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola legt am Vormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 59,07 USD zu.

Um 22:15 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 59,07 USD nach oben. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,93 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 19.456 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,80 Prozent hinzugewinnen. Am 07.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 51,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,80 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11.953,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

