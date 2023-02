Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Das Papier von Coca-Cola legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 55,94 EUR. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 56,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.265 Coca-Cola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,15 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.03.2022 bei 51,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,83 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,20 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,82 Prozent auf 11.063,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.470,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.02.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

