Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag nahezu unbewegt

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 55,79 EUR. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,79 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.303 Coca-Cola-Aktien.

Am 22.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2022 auf bis zu 51,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,20 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 25.10.2022. Es stand ein EPS von 0,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.063,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.470,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 14.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 15.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Coca-Cola.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,49 USD im Jahr 2022 aus.

