So bewegt sich Coca-Cola

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Nachmittag fester

13.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 60,86 USD.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 60,86 USD. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,99 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,88 USD. Bisher wurden heute 589.645 Coca-Cola-Aktien gehandelt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,99 USD) erklomm das Papier am 25.04.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 6,79 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 51,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 15,29 Prozent Luft nach unten. Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,00 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 13.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 10.948,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.195,00 USD erwirtschaftet worden. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.04.2024 gerechnet. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,81 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor einem Jahr abgeworfen Das Orakel von Omaha: Warren Buffett verrät sein Erfolgsgeheimnis Was Analysten von der Coca-Cola-Aktie erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com