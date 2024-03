Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 55,41 EUR.

Das Papier von Coca-Cola legte um 09:19 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 55,41 EUR. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,52 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,39 EUR. Zuletzt wechselten 1.445 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 49,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,95 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 10.948,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.195,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.04.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

