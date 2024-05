Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag freundlich

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 63,50 USD zu.

Das Papier von Coca-Cola legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 63,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 63,56 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,25 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 426.696 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,25 USD. Dieser Kurs wurde am 16.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 18,82 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 67,25 USD angegeben.

Coca-Cola ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,74 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 11,26 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr angefallen

So viel verdient Warren Buffett 2024 allein mit Dividenden

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Coca-Cola Anlegern eine Freude