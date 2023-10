Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 53,32 USD. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 53,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,71 USD. Bisher wurden via New York 361.817 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 21,89 Prozent wieder erreichen. Am 07.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 26.07.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,88 Prozent auf 11.966,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.302,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte Coca-Cola die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

