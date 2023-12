Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Coca-Cola-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 54,98 EUR.

Mit einem Wert von 54,98 EUR bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 12:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,22 EUR. Bei 54,93 EUR markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 55,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.860 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,97 EUR. Mit einem Zuwachs von 10,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 10,79 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,80 USD.

Coca-Cola gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,69 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

