Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,7 Prozent auf 56,71 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 56,71 EUR. Bei 56,59 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 728 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 65,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 12,91 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.02.2022 Kursverluste bis auf 51,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,35 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,20 USD.

Am 25.10.2022 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.063,00 USD – ein Plus von 16,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 9.470,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Coca-Cola am 25.04.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,49 USD je Coca-Cola-Aktie.

