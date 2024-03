Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Vormittag ab

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 55,59 EUR ab.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 55,59 EUR. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.376 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,30 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.10.2023 auf bis zu 49,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 13,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,84 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 13.02.2024. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.195,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.948,00 USD ausgewiesen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,81 USD je Aktie.

