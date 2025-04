Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 71,93 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 71,93 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 72,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 440.458 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 73,94 USD erreichte der Titel am 04.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,80 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 57,94 USD fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,44 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,02 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,50 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 11.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Coca-Cola am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 27.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

