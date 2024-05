Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 63,44 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 63,44 USD. Bei 63,30 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 349.089 Coca-Cola-Aktien.

Bei einem Wert von 64,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2023). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 1,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD ab. Mit einem Kursverlust von 18,74 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,94 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 67,25 USD.

Coca-Cola gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,26 Mrd. USD im Vergleich zu 10,99 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,82 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Nicht mehr Bank of America: Diese Aktie dürfte die neue Nummer 2 im Buffett-Depot werden

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr angefallen

So viel verdient Warren Buffett 2024 allein mit Dividenden