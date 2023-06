Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 56,17 EUR

0,11% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 60,73 USD zu. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,80 USD. Bei 60,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 365.885 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2022 bei 65,46 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2022 bei 54,02 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 11,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 68,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 24.04.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,64 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.959,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.502,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

GMO-Portfolio im ersten Quartal 2023: Das hat sich im Depot von Starinvestor Jeremy Grantham getan

Berkshire Hathaway-Depot: Mit diesen Top-Dividendenzahlern verdient Warren Buffett jährlich Milliarden

Aus der Apotheke in die Welt: Wie Coca-Cola zum Softdrink-Giganten wurde

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com