Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Coca-Cola hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 60,31 USD.

Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 60,31 USD. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 60,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,09 USD. Bei 60,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 405.488 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,46 USD erreichte der Titel am 20.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 54,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,00 USD an.

Coca-Cola ließ sich am 24.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 10.959,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.502,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

