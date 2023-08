Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag höher

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 61,26 USD nach oben.

Das Papier von Coca-Cola legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 61,26 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,46 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 61,37 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 237.549 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2022 bei 65,46 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 6,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 54,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,83 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.966,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD in den Büchern standen.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

