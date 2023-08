Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 61,17 USD nach oben.

Um 22:15 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 61,17 USD nach oben. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 61,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,85 USD. Bisher wurden via AMEX 7.712 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 7,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 54,06 USD fiel das Papier am 11.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.302,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.966,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,64 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

