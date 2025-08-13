DAX24.340 +0,6%ESt505.423 +0,6%Top 10 Crypto16,65 -2,1%Dow44.797 -0,3%Nas21.714 ±0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.344 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Wall Street leicht im Minus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

14.08.25 16:09 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 69,95 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
59,96 EUR -0,23 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 69,95 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 69,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,38 USD. Bisher wurden via New York 273.419 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Mit einem Zuwachs von 6,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 15,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen