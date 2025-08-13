Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 69,95 USD.

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 69,95 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 69,88 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,38 USD. Bisher wurden via New York 273.419 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Mit einem Zuwachs von 6,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,62 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 15,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren eingefahren