Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 58,45 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 58,45 USD nach oben. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 58,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 58,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 21.792 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,06 USD am 11.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 7,51 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 67,67 USD.

Coca-Cola gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.966,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.302,00 USD in den Büchern standen.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,64 USD je Aktie aus.

