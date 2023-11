Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola reagiert am Dienstagvormittag positiv

So bewegt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 56,91 USD zu.

Um 22:15 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 56,91 USD nach oben. In der Spitze gewann die Coca-Cola-Aktie bis auf 57,04 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,67 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.771 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,86 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,56 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,40 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.953,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.047,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen

NYSE-Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind

NYSE-Handel: Dow Jones zeigt sich mittags fester