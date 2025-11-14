DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.031 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,47 +2,2%Gold4.104 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag verlustreich

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 70,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
61,07 EUR -0,20 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 70,82 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Coca-Cola-Aktie ging bis auf 70,77 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,48 USD. Bisher wurden via New York 570.111 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 5,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,41 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 11,89 Mrd. USD umsetzen können.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q4 2025 wird am 17.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,99 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com

