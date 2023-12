Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag im Minusbereich

Kurs der Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 54,83 EUR.

Das Papier von Coca-Cola gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 54,83 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 54,60 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,14 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.945 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (49,05 EUR). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 10,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,80 USD.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.953,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.047,00 USD eingefahren.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

