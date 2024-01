Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagmittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 55,01 EUR abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 55,01 EUR ab. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,01 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.147 Coca-Cola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2023 auf bis zu 59,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 7,80 Prozent zulegen. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,80 USD.

Am 24.10.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.953,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.047,00 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt ab

Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren