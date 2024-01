Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 55,24 EUR.

Um 16:05 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 55,24 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 55,27 EUR. Bei 55,09 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.488 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2023 bei 59,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,05 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,67 USD.

Am 24.10.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 11.953,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.047,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 13.02.2024 gerechnet. Coca-Cola dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2023 2,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt ab

Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren