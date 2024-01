Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Vormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 1,0 Prozent auf 60,40 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 60,40 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,46 USD. Bei 60,01 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Zuletzt wechselten 38.868 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,86 USD) erklomm das Papier am 25.04.2023. 7,38 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,80 USD.

Am 24.10.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach 0,69 USD im Vorjahresvergleich. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,69 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt ab

Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsende

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren eingefahren