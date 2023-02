Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Die Coca-Cola-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 55,69 EUR. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,70 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 55,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.165 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 14,53 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2022 auf bis zu 51,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 14.02.2023. Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.100,00 USD im Vergleich zu 9.470,00 USD im Vorjahresquartal.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

