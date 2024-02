Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Coca-Cola-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 55,25 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 12:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 55,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,47 EUR. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 55,17 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,45 EUR. Bisher wurden via Tradegate 8.249 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 59,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,33 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,22 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 13.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.948,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 10.195,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie.

