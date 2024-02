Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Donnerstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coca-Cola zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Coca-Cola konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 59,48 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 59,48 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 59,59 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 59,42 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 463.541 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 64,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 9,26 Prozent Luft nach oben. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 13,33 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,95 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,67 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 13.02.2024. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.948,00 USD im Vergleich zu 10.195,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 23.04.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 18.02.2025.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Coca-Cola-Aktie schwächelt dennoch: Coca-Cola wächst im Schlussquartal stärker als erwartet

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr bedeutet

Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start schwächer