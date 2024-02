Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im AMEX-Handel hat das Papier einen Wert von 59,26 USD.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 59,26 USD an der Tafel. Die Coca-Cola-Aktie legte bis auf 59,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 59,06 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,20 USD. Zuletzt wechselten 18.351 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 64,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coca-Cola-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 USD, nach 1,84 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 66,67 USD an.

Am 13.02.2024 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 10.948,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 10.195,00 USD umsetzen können.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 23.04.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 18.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Coca-Cola.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,82 USD fest.

