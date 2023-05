Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola büßt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 59,00 EUR

Um 15:52 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 63,89 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 63,79 USD. Mit einem Wert von 64,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 305.609 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.05.2022 bei 66,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 3,89 Prozent Luft nach oben. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,02 USD ab. Mit Abgaben von 15,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,00 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola ließ sich am 24.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,64 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.959,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 10.502,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock