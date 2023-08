Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 60,61 USD abwärts.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 60,61 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 60,57 USD aus. Mit einem Wert von 60,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 226.356 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,46 USD) erklomm das Papier am 20.08.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 8,00 Prozent wieder erreichen. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,88 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 67,67 USD aus.

Am 26.07.2023 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,78 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.966,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 11.302,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Coca-Cola am 25.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,64 USD je Aktie.

