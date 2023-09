Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 58,45 USD an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 58,45 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,63 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,30 USD. Mit einem Wert von 58,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 3.398.970 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,19 Prozent. Bei 54,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,59 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 26.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.966,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11.302,00 USD umgesetzt.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,64 USD je Coca-Cola-Aktie.

