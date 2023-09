Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit angezogener Handbremse

Coca-Cola im Blick

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 58,47 USD zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im AMEX-Handel zuletzt kaum verändert.

Im AMEX-Handel kam die Coca-Cola-Aktie um 22:15 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 58,47 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,58 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,20 USD. Bei 58,34 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.021 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,86 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,94 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,06 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 67,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.966,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.302,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola verdient

Warren Buffett: "Das beste Geschäft, in dem ich je war"

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Coca-Cola abgeworfen