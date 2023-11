Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Vormittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,4 Prozent auf 57,11 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 0,4 Prozent auf 57,11 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,20 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,05 USD. Bisher wurden heute 20.526 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 64,86 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,57 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 51,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie.

Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 66,80 USD.

Coca-Cola gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,68 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.



