Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 59,02 USD zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Coca-Cola-Aktie kam im New York-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 59,02 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,16 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,71 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,72 USD. Zuletzt wurden via New York 3.598.885 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,99 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,12 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.10.2023 bei 51,55 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 12,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,80 USD.

Coca-Cola gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.953,00 USD – ein Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11.047,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Coca-Cola-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 5 Jahren eingefahren