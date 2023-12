Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit Abschlägen

Coca-Cola im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 59,03 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 59,03 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 58,79 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,92 USD. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.866 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 51,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,80 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 USD gegenüber 0,69 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,68 USD je Aktie aus.

