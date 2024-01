Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag höher

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 55,32 EUR.

Das Papier von Coca-Cola konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 55,32 EUR. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 55,37 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,19 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.130 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Bei 59,30 EUR erreichte der Titel am 24.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,19 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,67 USD.

Am 24.10.2023 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,69 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD in den Büchern standen.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 18.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,69 USD im Jahr 2023 aus.

