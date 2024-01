Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Coca-Cola

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 60,32 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 60,32 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 60,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,40 USD. Zuletzt wurden via New York 495.983 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,99 USD. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 7,74 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,55 USD am 07.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 14,54 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,67 USD an.

Am 24.10.2023 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,69 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,20 Prozent auf 11.953,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.047,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2025 dürfte Coca-Cola die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

