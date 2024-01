Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Coca-Cola. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 55,19 EUR.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 09:20 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 55,19 EUR. Bei 55,19 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,03 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,19 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.703 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,13 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 66,67 USD.

Coca-Cola ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,69 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.953,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.047,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

