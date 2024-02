Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zieht am Nachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 59,49 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 59,49 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,42 USD. Bisher wurden heute 769.505 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,99 USD erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 51,55 USD fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,95 USD, nach 1,84 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 66,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola gewährte am 13.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 10.948,00 USD gegenüber 10.195,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Coca-Cola am 23.04.2024 präsentieren. Coca-Cola dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie.

