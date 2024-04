Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola legt am Nachmittag zu

Coca-Cola im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 58,33 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 58,33 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 58,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,25 USD. Zuletzt wechselten via New York 322.627 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 64,99 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 11,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,55 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 11,62 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,22 USD, nach 1,84 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 13.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.948,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.195,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2024 2,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

