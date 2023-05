Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Coca-Cola 58,70 EUR

Der Coca-Cola-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 63,89 USD. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,86 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,21 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 13.940 Coca-Cola-Aktien.

Am 17.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,37 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,06 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,39 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,00 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 24.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 0,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.959,00 USD umgesetzt, gegenüber 10.502,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

